Empresas e MEI notificados devem regularizar dívidas nesta quinta-feira

Micro e pequenas empresas notificadas no fim de setembro e que não regularizaram as dívidas com o regime tributário especial para pequenos negócios (Simples Nacional) serão excluídas do regime, nesta quinta-feira (31). A medida também também inclui os microempreendedores individuais (MEI) e a exclusão valerá a partir de 1º de janeiro.

O devedor pode pagar à vista, abater parte da dívida com créditos tributários ou parcelar os débitos em até cinco anos com o pagamento de juros e multa. A empresa ou o MEI que não concordar com a dívida e quiser contestar o Termo de Exclusão deverá dirigir a contestação ao Delegado de Julgamento da Receita Federal, protocolada via internet, conforme orientado no site do órgão.