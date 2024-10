Ciclista é atropelado por moto e enfermeiros da UPA são acionados em Três Lagoas

Um ciclista foi atropelado por uma moto de alta cilindrada, na noite de segunda-feira (28), na rua Yamaguti Kankit, no bairro São Carlos, em Três Lagoas. Por volta de 20h, os enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram acionados por populares, já que o acidente ocorreu na rua ao lado da unidade.

Ao chegarem ao local, os enfermeiros encontraram o ciclista desacordado e com sangramento na cabeça. Eles solicitaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante os primeiros socorros, foi notado que o homem exalava forte odor de cachaça. O motociclista, que permaneceu no local, reclamava de dores no braço.