Equipe de Três Lagoas conquista quatro medalhas no Arnold Classic Brasil de Kickboxing

A equipe Lycans Club, que tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), representou o município no Arnold Classic Brasil, considerado o maior evento de esportes da América Latina de Kickboxing, realizado no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento ocorreu no sábado (5) e entre as conquistas dos lutadores estão uma medalha de ouro e quatro de prata.

A jovem atleta Marianny Ribeiro, de apenas 15 anos, conquistou medalha de ouro na modalidade Low kick até 60 kg. Miguel Fidencio, 17 anos, na categoria low kick até 57 kg, Bruno Henrique Batista, de 12 anos, categoria low kick até 40 kg e Jeferson Parede Junior, 22 anos, categoria K1 até 60 kg conquistaram a medalha de prata.