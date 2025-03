Ex-prefeito pode estar de 'malas prontas'

APARECEU

Depois de um tempo sumido das redes sociais, o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), reapareceu durante o Carnaval. Desta vez, ele esteve acompanhado do senador Nelsinho Trad (PSD), que cumpriu agenda em Três Lagoas e Paranaíba nesta semana. Em Três Lagoas, Trad se reuniu com Guerreiro e com o empresário Magid Thomé. Nelsinho já está em busca de apoio nos municípios para tentar garantir uma das duas vagas para o Senado em 2026.