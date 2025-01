Feirão de emprego da Eldorado atraí 360 pessoas em busca de trabalho

O ano começou com muitas oportunidades para os trabalhadores de Três Lagoas. No sábado (18), a Eldorado Brasil Celulose promoveu um grande feirão de empregos, que reuniu dezenas de pessoas no ginásio poliesportivo da Lagoa Maior. O evento proporcionou esperança e possibilidade de recolocação no mercado de trabalho para muitos profissionais.

O motorista Reinaldo Gonçalves da Silva foi um dos participantes. Apesar de estar empregado, ele busca melhores condições de trabalho. “Eu estou empregado, mas quero procurar uma melhora. A Eldorado Brasil dá muitas chances para a gente. Já trabalhei nela e sei que é uma ótima empresa”, afirmou.

Rita de Cássio Meirelles, que trabalhava como auxiliar de limpeza, também compareceu ao evento. “Estou desempregada. Fui dispensada no final do ano e pretendo conseguir uma vaga aqui”, explicou. Rita busca uma posição como líder de operação e destacou a alta concorrência no início do ano: “Cheguei às seis horas e já tinha bastante gente na minha frente”.