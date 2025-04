Fim de Semana em Três Lagoas será de Tempo Instável com Pancadas de Chuva

Três Lagoas deve ter um fim de semana marcado por instabilidade climática, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do sábado (19) e possibilidade de chuva no domingo (20), segundo dados atualizados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No sábado, a previsão é de céu nublado pela manhã, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À tarde e à noite, o tempo segue com muitas nuvens e novas ocorrências de chuva acompanhadas de raios, principalmente em áreas isoladas. Os ventos serão fracos e variam entre nordeste e sul.

As temperaturas devem oscilar entre 20°C (mínima) e 30°C (máxima), com umidade relativa do ar entre 65% e 100%.

Já no domingo, o clima segue instável, mas com menor intensidade: o dia terá muitas nuvens durante todo o período, com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. A temperatura continua amena, com mínima de 20°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar varia de 60% a 100%, e os ventos permanecem fracos, vindos principalmente de sul e sudeste.

Segundo o Inmet, a tendência para os próximos dias é de manutenção da nebulosidade e chuvas pontuais até a quarta-feira (23). As temperaturas devem seguir amenas, com ligeiras elevações a partir da segunda-feira (21).