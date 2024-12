Final do Torneio Interbairros 2024 acontece neste domingo em Três Lagoas

A final do torneio Interbairros 2024 será realizada no próximo domingo (8), no Campo Poeirão, localizado na rua 1, nº 160, na Esplanada NOB, nos fundos da Coronel Lima Figueiredo, a partir das 7h30.

A disputa reunirá os vencedores das quatro etapas do campeonato: União Boa Vista, Costa do Marfim, Atlético e Bar do Bingo. As equipes competirão para definir o grande campeão deste ano.