Final do Torneio Interbairros 2024 será realizada no domingo em Três Lagoas

O Torneio Interbairros 2024, em Três Lagoas, definiu o último classificado para a grande final, no domingo (1º). O time do Bar do Bingo garantiu a vaga ao vencer a Vidraçaria Marrom por 1 a 0 na 4ª etapa, realizada no Campo do Alto da Boa Vista. A equipe conquistou a vitória após superar todos os confrontos na etapa decisiva.

Promovido pela prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuvel), o torneio agora se encaminha para o quadrangular final, marcado para o próximo domingo (8). A partir das 7h30, no campo Poeirão, na Esplanada NOB, os campeões das quatro etapas — União Boa Vista (1ª etapa), Costa do Marfim (2ª etapa), Atlético (3ª etapa) e Bar do Bingo (4ª etapa) — disputarão o título máximo da competição.