Financiamento de veículos cresce 7,3% em fevereiro

O número de veículos financiados no Brasil chegou a 564 mil em fevereiro, um aumento de 7,3% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo dados da B3 divulgados nesta segunda-feira (17). Em comparação com janeiro, o volume permaneceu estável. O levantamento considera automóveis leves, pesados e motos.

No segmento de automóveis leves, houve alta de 6,7% na comparação anual e queda de 1,5% em relação a janeiro. Já o financiamento de motos cresceu 10,1% frente a fevereiro de 2024 e 11% na comparação com o mês anterior. O setor de veículos pesados registrou aumento de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado e de 15% na comparação mensal.

No acumulado do primeiro bimestre de 2025, os financiamentos de veículos totalizaram 1,1 milhão, um avanço de 3,6% em relação ao mesmo período de 2024, o melhor resultado para os dois primeiros meses do ano na última década.