Força Tática prende traficante pela 2ª vez em menos de 30 dias

Na madrugada desta quinta-feira (9), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem, de 36 anos, por tráfico de drogas, em Três Lagoas. A Força Tática do 2º Batalhão realizava patrulhamento na região do residencial Novo Oeste, quando, por volta das 3h, avistaram o suspeito entregando drogas a outro homem, de 28 anos, em frente a um bar no condomínio Ema.

Ao perceberem a movimentação suspeita, os policiais deram voz de abordagem, mas ambos tentaram fugir. Eles foram alcançados e detidos rapidamente. Durante a busca, foram encontradas 1,4 gramas de cocaína com o usuário e R$ 922 em dinheiro com o traficante. A investigação revelou que o homem de 36 anos já tinha antecedentes criminais pelo mesmo delito e havia sido preso em 22 de dezembro de 2024, no mesmo local.