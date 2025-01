Forças Armadas abrem inscrições para alistamento voluntário feminino em MS

As mulheres de Mato Grosso do Sul e de outros estados têm até o dia 30 de junho para se inscrever no alistamento militar voluntário feminino das Forças Armadas. Podem se candidatar, mulheres nascidas no ano de 2007, que completam 18 anos em 2025.

A incorporação está prevista para o primeiro semestre de 2026 (entre 2 e 6 de março) ou para o segundo semestre (de 3 a 7 de agosto). O serviço militar terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por até oito anos.

As interessadas residentes em Mato Grosso do Sul podem se candidatar em municípios como Campo Grande, Corumbá e Ladário, conforme o Plano Geral de Convocação, que inclui um total de 28 municípios em 14 estados do Brasil.

Neste ano, as Forças Armadas oferecem 1.465 vagas para mulheres: 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. A expectativa é aumentar esse número progressivamente até atingir 20% das vagas do serviço militar.

Além das cidades de Mato Grosso do Sul, as interessadas devem residir em um desses municípios: Águas Lindas de Goiás (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP) e Valparaíso de Goiás (GO).

Entrevistas e testes

As jovens que venham se candidatar deverão fazer seleção que inclui entrevista, testes físicos e exames de saúde. Conforme a cidade, elas poderão escolher a força que desejam integrar. Na Marinha, as mulheres serão incorporadas como marinheiros-recrutas, no Exército como soldados e na Aeronáutica como soldados de segunda-classe.