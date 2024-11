Forças policiais fazem "Operação Sentinela"

Na operação, foram apreendidos celulares e porções de maconha, além de um indivíduo autuado em flagrante por descumprir medida protetiva. O material recolhido será analisado para aprofundar as investigações sobre o esquema de tráfico.

A ação foi autorizada pela 1ª Vara Criminal Residual de Três Lagoas, com parecer favorável do Ministério Público, representando um passo importante no enfrentamento ao tráfico de drogas na região.

Fonde/créditos: Polícia Civil.

The gallery was not found! The gallery was not found! The gallery was not found! The gallery was not found!