Governo de MS oferece cursos gratuitos na modalidade EAD

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola de Governo (Escolagov), começa 2025 com uma ampla gama de cursos gratuitos na modalidade de Ensino a Distância (EAD). Voltadas a servidores públicos estaduais e pessoas que desejam adquirir novos conhecimentos, as capacitações abrangem temas relevantes como Gestão Pública, Licitações, Produtividade e Educação Financeira.

Os interessados devem acessar o Portal de Cursos da Escolagov pelo site. No portal, basta clicar em “catálogo de cursos” para verificar as opções disponíveis. Caso não possua cadastro, é possível criar uma conta rapidamente clicando em “cadastrar” e preenchendo os dados solicitados.

Após o registro, uma senha inicial será enviada por e-mail para acessar o sistema. Dúvidas relacionadas a inscrições, validação ou acesso aos cursos podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected].

Ao concluir a capacitação, os participantes recebem um certificado emitido pela Escolagov, que atesta a qualificação e habilitação no curso realizado.

Confira os principais cursos:

Termo de Referência – TR

Carga horária: 4 horas

Objetivo: capacitar para a elaboração de Termos de Referência completos e precisos, com base na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e normas estaduais.

Descrição: ensina a desenvolver documentos fundamentados em Estudo Técnico Preliminar, garantindo qualidade nos processos de contratação pública.

Pesquisa de Preços

Carga horária: 4 horas

Objetivo: capacitar os participantes na realização de pesquisas de preços em conformidade com a Nova Lei de Licitações, diferenciando este processo da pesquisa de mercado.

Descrição: foco em eficiência e fundamentação legal na obtenção de preços para contratações públicas.

Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

Carga horária: 30 horas

Objetivo: oferecer uma visão detalhada dos processos de contratação pública, incluindo planejamento, pesquisa de preços, dispensa e gestão de contratos.

Descrição: curso dividido em sete módulos, cobrindo os principais aspectos da Lei nº 14.133/2021.

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos