Governo e empresários da construção civil discutem demanda por moradias

Empresários do setor da construção civil se reuniram no início desta semana no auditório da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) para discutir as necessidades habitacionais na região conhecida como Vale da Celulose, que abrange 11 municípios situados no Leste do Estado. O evento foi organizado em parceria pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) – vinculada à Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) -, e o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção).

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, apresentou um panorama dos investimentos já realizados e em andamento na região. A previsão é que, até 2032, mais de 100 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados nos municípios da área, o que aumentará a pressão sobre a infraestrutura local, especialmente nas áreas de saúde, educação e, principalmente, moradia.

Cidades que abrigam grandes empreendimentos, como Ribas do Rio Pardo, que recebeu uma fábrica de celulose da Suzano, e Inocência, onde será construída a maior indústria do setor pela Arauco, já enfrentam dificuldades para acomodar os trabalhadores. Municípios vizinhos também estão sentindo o impacto da alta demanda por aluguéis, o que tem inflacionado os preços.

O workshop teve como objetivo apresentar aos empresários do setor as oportunidades de investimento, as demandas específicas de cada município e os programas do Governo de Mato Grosso do Sul para incentivar a construção de moradias subsidiadas.