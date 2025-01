Governo Federal lança sistema que monitora e fiscaliza mercado de jogos e apostas

O Governo Federal lançou, em 1º de janeiro de 2025, a segunda fase do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap). Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, o sistema monitora e fiscaliza o mercado de jogos online e apostas esportivas no Brasil.

O Sigap busca regular o setor, combater práticas ilegais, como lavagem de dinheiro e manipulação de resultados, e promover transparência em um mercado que movimenta entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões por mês, de acordo com dados do Banco Central de setembro de 2024.

Avanços da segunda etapa

A primeira etapa do Sigap, lançada em março de 2024, introduziu o Módulo de Autorização, que regula a entrada de novos operadores no mercado. Na nova fase, foram adicionados dois módulos:

Recepção de Arquivos: Operadoras autorizadas devem enviar dados diários sobre suas atividades.

Operadoras autorizadas devem enviar dados diários sobre suas atividades. Consultas Gerenciais: Permite à SPA acompanhar e fiscalizar essas informações.

O subsecretário de Monitoramento e Fiscalização do Ministério da Fazenda, Fabio Macorin, destaca a importância estratégica do Sigap para o setor. Segundo ele, o sistema viabiliza ações para proteger consumidores e assegurar práticas responsáveis. Além disso, a ferramenta fortalece a atuação do governo no controle do setor.

O presidente do Serpro, Alexandre Amorim, também enfatiza a modernização do mercado com o Sigap, que foi projetado para gerenciar grandes volumes de dados, garantindo eficiência e segurança.