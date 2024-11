HD Solar oferece energia fotovoltaica acessível em Três Lagoas

A busca por alternativas energéticas econômicas e sustentáveis tem impulsionado cada vez mais consumidores a optarem pela energia solar. A HD Solar, tem facilitado esse processo em Três Lagoas e outras cidades do Estado de São Paulo. Com seis anos de mercado, a HD Solar oferece soluções em energia fotovoltaica, atendendo residências e comércios que desejam reduzir os custos com energia elétrica e investir em uma fonte limpa e renovável.

Durante entrevista ao RCN Notícias, TVC HD Canal 13.1, o representante da HD Solar em Três Lagoas, Moacir Júnior, afirmou que o serviço é projetado para simplificar o acesso à energia solar. “Com uma simples análise da fatura de energia e uma conversa breve, conseguimos montar um orçamento e agendar uma vistoria no telhado. Se estiver tudo em ordem, o cliente pode avançar com a compra no mesmo dia”, afirma Moacir.

O custo de instalação de energia solar caiu pela metade nos últimos dois anos, tornando-se um investimento acessível para famílias e empresas. O valor é ainda mais compensador para quem possui consumo elevado. Segundo Moacir, uma empresa com conta média de R$ 2.000 pode ter retorno em até 24 meses, reduzindo drasticamente os custos a longo prazo.