Morador é esfaqueado após suposta briga por pé de acerola

Na manhã desta segunda-feira (16), por volta de 6h30, um homem foi encontrado esfaqueado dentro da própria residência, localizada na rua João Gonçalves Filho, bairro Interlagos, em Três Lagoas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por vizinhos, que ouviram pedidos de socorro, e a Polícia Militar prestou apoio no atendimento.

No local, a vítima foi encontrada caída em um corredor, ao lado de uma poça de sangue, e relatou que estava no chão desde às 20h do dia anterior, no domingo (15), quando teria discutido com um desconhecido e recebido várias facadas no lado direito do abdômen. Segundo o homem, a briga começou após ele repreender o agressor, que tentava colher acerolas de uma árvore em frente à residência. Enfurecido, o suspeito teria desferido os golpes.

A vítima relatou que conseguiu correr para o interior da casa antes de desmaiar. Somente na manhã seguinte ele recobrou os sentidos e gritou por socorro, sendo auxiliado por vizinhos.