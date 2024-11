Homem é morto a tiros enquanto dirigia caminhão guincho na MS-395

Na noite deste domingo (24), por volta das 19h, Anderson Melo dos Santos, de 38 anos, foi morto a tiros enquanto dirigia um caminhão guincho na rodovia MS-395, a cerca de 10 km de Brasilândia. Ele levou três disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça e o mataram instantaneamente.

Policiais militares da Rádio Patrulha realizavam rondas pela região do Sítio Boa Esperança, sentido Três Lagoas, quando foram informados de que uma mulher estaria pedindo socorro na saída de Brasilândia para Bataguassu, após o marido ser baleado. Ao chegar no local, os militares confirmaram a denúncia e questionaram a esposa de Anderson, única testemunha do crime. Ela relatou que o casal estava voltando de Cassilândia, onde havia levado um trator, e seguia pela MS-395 no sentido Nova Andradina, quando um carro preto se aproximou do caminhão.

Segundo a mulher, um ocupante do veículo disparou três vezes contra o marido, atingindo-o na cabeça. Após ouvir os tiros, a esposa se abaixou para se proteger, e ao se levantar, encontrou Anderson inconsciente e o caminhão descontrolado. Para evitar um acidente, ela conseguiu controlar o veículo até conseguir parar na rodovia e pedir ajuda.