Homem invade casa e dispara com arma de fogo após término em Três Lagoas

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar após invadir a casa de uma mulher e disparar com uma arma de fogo na madrugada de sábado (30), no Residencial Araras, Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas. O motivo do crime foi o término do relacionamento, o que deixou o agressor inconformado.

Na madrugada do dia 30, a Polícia Militar foi chamada ao Novo Oeste para atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, uma mulher de 41 anos, que havia buscado refúgio na casa de uma amiga para fugir do marido, relatou que o agressor foi até o local e disparou uma arma de fogo, mas não soube informar qual tipo de arma havia sido utilizada.

Após colher as informações da vítima, todo o efetivo do 2º Batalhão de Polícia Militar foi colocado em alerta. Durante as buscas, o suspeito, que havia fugido em um carro VW Santana, foi localizado em um posto de combustíveis na área central do município. Durante a revista no veículo, a arma de fogo não foi encontrada.