Horário de funcionamento do Buracão do Jupiá é alterado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) anunciou mudanças no horário de funcionamento para o descarte de resíduos sólidos no Buracão do Jupiá. Agora, o atendimento será realizado de segunda a sábado, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Semea reforça que o portão será fechado pontualmente às 17h, não sendo permitido o acesso após esse horário. A população é orientada a planejar o descarte de materiais dentro do período estipulado, evitando transtornos.