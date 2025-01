Hospital Auxiliadora inaugura unidades de cuidados neonatais em Três Lagoas

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas anunciou, na quinta-feira (2), a implantação de novas unidades especializadas para o atendimento neonatal: a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo) e a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa). A iniciativa integra o cuidado à linha materno-infantil, incluindo maternidade, pediatria, e outros serviços como a futura construção do banco de leite.

A UCINCo, projetada para atender recém-nascidos que não necessitam de cuidados intensivos, mas ainda requerem monitoramento contínuo, possui capacidade para 10 bebês. Já a UCINCa, com 2 leitos, utiliza o Método Canguru, que promove o contato pele a pele entre mãe e bebê, fortalecendo o vínculo familiar e estimulando o desenvolvimento do recém-nascido. Ambas as unidades são equipadas com tecnologia de ponta e contam com uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, composta por pediatras, neonatologistas, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas.

De acordo com o diretor geral do HNSA, Marco Calderon, a implementação das novas unidades é resultado de um esforço conjunto entre o governo do estado, a promotoria, a administração municipal e a equipe do hospital. “A construção da linha materno-infantil está se consolidando a cada dia. Graças a parcerias com o Estado e o trabalho de toda a equipe, conseguimos criar um ambiente acolhedor e seguro para nossos pequenos pacientes“, destacou Calderon. O hospital já conta com 10 leitos de UTI Neonatal, em funcionamento desde setembro de 2022, e agora amplia ainda mais os serviços com a UCINCo e UCINCa.

Além da infraestrutura, o hospital oferece suporte completo à linha materno-infantil, com médicos obstetras disponíveis 24 horas, equipes de pediatras, cirurgiões pediátricos, neuropediatras e uma equipe de enfermagem especializada. Calderon também revelou que o próximo passo do hospital é a criação de um banco de leite, para complementar o cuidado neonatal.