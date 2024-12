IFMS abre 40 vagas para pós-graduação gratuita em Três Lagoas

As 40 vagas no campus estão distribuídas entre diferentes públicos:

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos de especialização lato sensu gratuitos e presenciais, incluindo 40 vagas para a pós-graduação em ‘Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica’ no campus de Três Lagoas. Confira o edital n° 76/2024 .

As apostas simples custam R$ 5 e podem ser feitas até às 15h do dia 31 em lotéricas

Podem participar da seleção candidatos com diploma de graduação em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Processo seletivo e inscrições

As inscrições podem ser realizadas de 6 a 31 de janeiro de 2025 na Página do Candidato, disponível na Central de Seleção do IFMS. A seleção será feita por sorteio eletrônico, marcado para o dia 10 de fevereiro de 2025, com respeito à distribuição das vagas entre os diferentes grupos.

Sobre o curso

O curso é ofertado em regime modular, com carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Há a possibilidade de oferta de algumas disciplinas à distância.

Além das vagas em Três Lagoas, o IFMS oferece especializações gratuitas nos campi de Campo Grande, Nova Andradina, Corumbá e Ponta Porã. Para mais informações, acesse os editais na Central de Seleção do IFMS ou entre em contato pelo e-mail: [email protected].

*Com informações do IFMS