IFMS convoca aprovados para matrícula da 1ª chamada

A matrícula deverá ser feita de forma on-line entre os dias 13 e 17 de janeiro, conforme o passo a passo disponibilizado no edital. É importante ter atenção com a lista dos documentos que deverão ser anexados ao sistema de matrícula.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou, nesta quarta-feira (18), a primeira chamada do Exame de Seleção 2025 , prova para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 678,36

Data/Período Etapa 13 a 17/01 Período para matrícula on-line da 1ª chamada 24/01/2025 Publicação da 2ª chamada – convocação para matrículas e confirmação de interesse na lista de espera 27 a 30/01 Período para matrícula on-line da 2ª chamada 06 e 07/02 Período para matrícula em vagas remanescentes, se houver 10/02 Publicação da relação de cursos com matrículas concluídas e/ou cursos com vagas remanescentes Março Previsão de início das aulas

Exame de Seleção 2025

Por meio do Edital nº 042/2024, foram ofertadas 1.760 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Metade das vagas é reservada a estudantes que cursaram todas as séries do ensino fundamental em escola pública, sendo que parte irá para quem tem renda per capita menor que um salário mínimo e a outra parte para quem tem qualquer renda. Ainda há vagas reservadas para negros e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Neste tipo de curso, o estudante faz os três anos do ensino médio e, ao mesmo tempo, cursa disciplinas específicas de um curso técnico. Ao final, é possível ingressar no mundo do trabalho e/ou em um curso superior.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o Exame de Seleção 2025, o contato com o IFMS pode ser feito pelo e-mail [email protected].

*Com informações do IFMS