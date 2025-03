IFMS de Três Lagoas abre processo seletivo para cursos técnicos e graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para o Programa de Monitoria, destinado a estudantes de cursos técnicos e de graduação. São ofertadas 88 vagas, das quais 72 com pagamento de bolsa aos selecionados e 16 para monitores voluntários pelo estado. Em Três Lagoas, serão sete vagas, cinco para cursos técnicos e duas para graduação. Os cursos técnicos oferecidos são: Algoritmos 1 (período vespertino 1); Biologia 2 (matutino/vespertino -1); Eletricidade CC (vespertino (1); Matemática 1 e 3 (matutino/vespertino – 1); Sociologia 1 e 3 (matutino/vespertino -1).

Já os cursos de graduação são: Algoritmos I e Algoritmos II (matutino/vespertino -1); Análise de Circuitos, Eletricidade I e Eletricidade II (matutino/vespertino -1). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção até 27 de março. No ato da inscrição, é preciso anexar a cópia do cartão do banco ou documento que comprove o número da conta bancária da qual o candidato seja o titular.

Os selecionados para as bolsas receberão mensalmente R$ 400 (cursos técnicos) e R$ 700 (graduação). As atividades devem desenvolvidas em até oito horas semanais, não podendo exceder quatro horas diárias.

Podem se inscrever na seleção, o estudante precisa atender os seguintes requisitos: cursar, no mínimo, o segundo semestre do curso; aprovado na unidade curricular da monitoria pretendida; declarar compatibilidade entre os horários das atividades acadêmicas e os propostos para a monitoria; não foi monitor nos últimos quatro semestres consecutivos; não desistiu da monitoria anteriormente; não responde a Processo Disciplinar Discente e não possuir vínculo empregatício.

Todas as regras do processo seletivo estão disponíveis no Edital nº 23/2025, publicado na Central de Seleção.