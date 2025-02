Inauguração do campo de futebol do bairro Bela Vista acontece neste domingo

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), convida toda a comunidade para a inauguração do Campo do Bela Vista da Lagoa, localizado na rua Paraná, atrás do Condomínio Portal da Lagoa, que será realizada neste domingo (16) a partir das 7h30, com diversas atividades de lazer.

A obra é uma compensação mitigatória da empresa Tecol e trará mais uma opção de lazer e esporte para os moradores da região, com a entrega do campo de futebol e vestiários que serão disponibilizados para uso dos moradores.