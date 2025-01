Inscrições para programa de estágio da Eldorado estão disponíveis até segunda-feira

A Eldorado está com inscrições abertas para o programa de estágio Super Talentos 2025, que seleciona jovens de todo o país para atuar na empresa do setor de celulose. As oportunidades estão disponíveis para Três Lagoas, São Paulo, Santos e Andradina (SP).

Os interessados têm até a próxima segunda-feira (6) para se inscrever de forma online e concorrer a uma vaga no programa, que tem duração de 12 meses e oferece mentoria individual, trilha de aprendizagem estruturada, experiências práticas na rotina da empresa e oportunidades de crescimento com possibilidade real de efetivação.

Podem participar estudantes de diversas áreas, como Engenharias, Administração, TI, Ciências Contábeis, Economia, entre outras, que estejam no penúltimo ou último ano de graduação/tecnólogo, com conclusão prevista para 2026 ou 2027.