Inscrições para vestibular e Passe da UFMS em Três Lagoas entram na reta final

O prazo para as inscrições para o vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) finaliza no dia 13 de novembro. Os interessados em ingressar nos cursos de graduação presenciais e a distância da UFMS, com início em 2025, devem se inscrever e pagar a taxa até 14 de novembro. Após o prazo, inscrições e pagamentos não serão aceitos, de acordo com o pró-reitor de Graduação, Cristiano Argemon Vieira.

O vestibular está marcado para o dia 1º de dezembro, com início às 8h e término às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. Já as provas do Passe, que contemplam a 1ª, 2ª e 3ª etapas, serão realizadas no dia 8 de dezembro de 2024, também das 8h às 13h.

As provas presenciais serão realizadas em todos os municípios onde a UFMS está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, além do município de Dourados. As provas também podem ser feitas de forma on-line, de acordo com o curso escolhido.

Os inscritos têm à disposição o Manual do Candidato, um guia que facilita o entendimento dos itens dispostos nos editais de inscrição dos processos seletivos. Com uma interface amigável e acessível, o manual reúne informações sobre os cursos oferecidos, as vagas disponíveis, os municípios onde há oferta de cursos, os documentos necessários para comprovação dos requisitos das vagas reservadas às cotas, além de detalhes sobre a avaliação da prova de redação.