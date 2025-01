Inscritos no Sisu 2025 têm até sexta-feira para entrar na lista de espera

Os candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de curso na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera até esta sexta-feira (31).

A participação deve ser confirmada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), por meio do boletim do candidato. A lista de espera considera apenas uma das opções escolhidas no momento da inscrição.

A convocação segue a ordem de classificação da chamada regular, mas apenas para aqueles que manifestaram interesse. A responsabilidade pelo preenchimento das vagas remanescentes é das próprias instituições de ensino, e os candidatos devem acompanhar diretamente com a universidade ou instituto federal onde desejam estudar.

O resultado da primeira edição do Sisu 2025 foi divulgado na segunda-feira (27), com 254.899 candidatos aprovados. Destes, 128.691 foram selecionados por ampla concorrência, 111.655 pela modalidade de cotas e 14.553 por outras ações afirmativas das instituições.