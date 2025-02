INSS esclarece notícias falsas sobre prova de vida e nova portaria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a suspensão, por seis meses, do bloqueio de benefícios por falta de prova de vida. A decisão visa aprimorar o sistema de verificação sem que os beneficiários precisem se deslocar até as agências bancárias ou do INSS.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, houve uma onda de notícias falsas alegando a volta da obrigatoriedade da prova de vida pelos segurados. No entanto, desde 2023, essa responsabilidade passou a ser do próprio INSS, que utiliza mecanismos como o acesso ao aplicativo ‘Meu INSS’ e registros de atendimentos presenciais para confirmar a regularidade dos beneficiários.

A gerente do INSS em Três Lagoas, Rosane Ballerini, explicou que, apesar da suspensão temporária do bloqueio de pagamentos, a prova de vida continuará sendo realizada por meio das interações dos beneficiários com o sistema. Além disso, há possibilidade de prorrogação da suspensão por mais seis meses, o que pode estender a medida até o final de 2025.

BPC e atualização do Cadastro Único

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) devem ficar atentos, pois aqueles sem Cadastro Único atualizado tiveram pagamentos bloqueados no final de 2024. Para regularizar a situação, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e atualizar o cadastro.