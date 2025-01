Janeiro Branco: atividade física reduz hormônios ligados ao estresse

As academias estão cada vez mais lotadas de pessoas em busca da melhor forma física. As modalidades de exercício são diversas, mas o impacto imediato que os praticantes percebem é no bem-estar mental. A liberação de hormônios como a serotonina, por exemplo, provoca uma sensação de relaxamento.

Embora a estética corporal seja uma grande motivação para a prática de exercícios, o primeiro benefício que a pessoa sente é a mudança na saúde mental, como explicou o personal trainer José Augusto. “Quando você começa qualquer atividade física, como corrida, musculação ou crosstraining, os hormônios que causam prazer, como a endorfina e a serotonina, começam a agir, promovendo uma sensação de bem-estar“, afirma. Ele destaca que o corpo pode resistir no início, mas, com o tempo, a prática regular se torna prazerosa e melhora o foco e a disciplina.

Além dos benefícios mentais, a atividade física também reduz o estresse, a ansiedade e a depressão, além de melhorar a qualidade do sono e prevenir doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. A prática de exercícios também é essencial para o funcionamento do cérebro, por meio da neurogênese — o aumento das células cerebrais —, o que reduz os riscos de doenças como Alzheimer e outras demências.