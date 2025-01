Janeiro Branco: relação entre intestino e funcionamento cerebral

Janeiro é o mês dedicado à conscientização sobre saúde mental, e o Grupo RCN promove uma série especial com dicas e reflexões para enfrentar o estresse cotidiano e buscar equilíbrio emocional. A campanha do Janeiro Branco busca alertar a população sobre a importância de procurar ajuda profissional para tratar problemas de saúde mental.

No entanto, os cuidados com a mente devem começar com a atenção ao corpo físico. Má alimentação, sono insuficiente e sedentarismo são fatores que podem agravar quadros de ansiedade e depressão, explica a nutricionista Melissa Siketo.

Segundo ela, o eixo intestino-cérebro tem um papel crucial no bem-estar geral. “O intestino é responsável por distribuir os nutrientes essenciais para as células do corpo. Uma alimentação equilibrada promove a eubiose – o equilíbrio da microbiota intestinal –, enquanto uma dieta rica em alimentos inflamatórios pode causar disbiose, prejudicando o organismo e aumentando inflamações que impactam diretamente a saúde mental”, detalha Siketo.