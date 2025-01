Justiça Eleitoral retoma expediente em Três Lagoas após recesso forense

A Justiça Eleitoral de Três Lagoas retoma as atividades nesta terça-feira (7), após o recesso forense, que ocorreu entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, conforme previsto na Lei nº 5.010/1966.

Com o retorno, o Cartório Eleitoral da cidade volta a atender o público de forma regular, sendo das 12h às 18h. Durante o período de recesso, o atendimento foi realizado apenas para casos urgentes por meio do sistema Título Net, disponível no portal do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).