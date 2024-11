Justiça Itinerante estará no bairro Parque São Carlos nesta quinta-feira

A unidade móvel da Justiça Itinerante estará na Escola Municipal Parque São Carlos, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (28), oferecendo atendimento jurídico gratuito à população. A ação é promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Entre os atendimentos oferecidos estão a formalização de união estável e a conversão em casamento, mediante apresentação de certidões atualizadas (emitidas há, no máximo, 90 dias). Também são realizados divórcios consensuais, com a mesma exigência documental. Outros serviços incluem questões relacionadas à pensão alimentícia, guarda consensual de filhos, investigação e reconhecimento de paternidade ou maternidade, ações de cobrança, indenizações e acidentes de trânsito, entre outros.

A Justiça Itinerante disponibiliza os serviços exclusivamente na forma consensual, ou seja, mediante acordo entre as partes. Caso as partes não estejam de acordo, é recomendável buscar atendimento no Juizado Especial Cível, assistência na Defensoria Pública Estadual, no Núcleo de Prática Jurídica da UFMS ou, se possível, contratar um advogado particular.