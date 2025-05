Karateca três-lagoense se prepara para o Pan-Americano

O jovem karateca Thomas Ryu Kobayashi, de Três Lagoas, não teve tempo para descansar após sua participação no Mundial dos Jogos Escolares na Sérvia, onde alcançou o nono lugar. Ele já está focado em sua próxima competição: o Pan-Americano em Recife (PE).

Mundial na Sérvia: Um Top 10 Mundial

Sobre o nono lugar no Mundial, Thomas avaliou seu desempenho: “Foi um resultado muito bom e que foi muito difícil lá por causa que a gente não tá acostumado à temperatura. E assim, ao nível mundial, tinha 60 atletas e eu fiquei entre os 9 do mundo. Então, foi uma conquista gratificante pra mim”.

Ele também comentou sobre a adaptação às regras: “Cheguei lá sabendo que não ia ser fácil, por causa que as regras mudaram, mas eu consegui me adaptar com as regras e consegui chegar até a final no Campeonato Mundial, ficando em nono”.

Foco no Pan-Americano e Sonho Olímpico