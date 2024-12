Ladrão audacioso furta peças de carne em açougue no Jardim Privameril

Um açougue localizado na rua Duque de Caxias, no bairro Jardim Primaveril, foi alvo de furto na noite do último domingo (15). Por volta das 21h49, um homem pulou o portão lateral do estabelecimento durante uma chuva, usando uma capa amarela, bermuda e tênis, e furtou peças de carne que estavam embaladas para venda.

Após entrar na área externa, o suspeito tentou abrir o portão para sair, mas não conseguiu. Ele então retirou diversas peças de carne que estavam armazenadas em um freezer e as colocou no chão. Sem conseguir abrir o portão, decidiu jogar os produtos embalados por cima dele. Em seguida, pulou de volta para fora e fugiu levando as carnes.