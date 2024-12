Lotéricas de Três Lagoas atendem em horário especial para a ‘Mega da Virada’

A Mega da Virada, sorteio especial da Mega-Sena, oferece um prêmio acumulado de R$ 600 milhões nesta terça-feira (31), com prazo para apostas até às 16h (horário de Mato Grosso do Sul). O concurso, realizado anualmente no dia 31 de dezembro, costuma apresentar um prêmio maior do que os concursos regulares devido à arrecadação dos sorteios do ano inteiro.

No último dia de apostas, os interessados podem enfrentar fila virtual no site oficial da Caixa Econômica Federal devido à alta demanda. A recomendação é que as apostas sejam feitas com antecedência para evitar complicações.

Em Três Lagoas, os moradores que deixaram para a última hora podem contar com o atendimento exclusivo para jogos na lotérica Caminho da Sorte. O proprietário da unidade, Ênio Xavier, esclarece que há uma fila única e preferencial para as apostas e que o atendimento para pagamento de contas não está disponível hoje.