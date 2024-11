Mais de dez escolas estaduais de Três Lagoas vão ofertar cursos profissionalizantes em 2025

Em todo o Mato Grosso do Sul, serão oferecidas 1.000 vagas disponíveis em 348 unidades escolares presentes em todos os municípios do estado. Além de 120 extensões, a rede estadual é responsável por atender atualmente mais de 190.000 estudantes.

A coordenadora regional da rede estadual de ensino, Marizete Bazé, pontuou que o período de renovação encerra no sábado (23). “O pai já pode fazer esse cadastro e solicitar a escola em que deseja que seu filho estude até o dia 23. Devemos lembrar que não adianta ir à escola ou à coordenadoria, porque o cadastro não é feito na instituição, e sim via internet”.

Neste mês de novembro, iniciou o período de pré-matrículas da rede estadual, em Mato Grosso do Sul. Os pais que querem garantir uma vaga para o ano de 2025 podem acessar o site disponibilizado pelo governo do estado. No entanto, mudanças ocorrerão em algumas escolas estaduais de Três Lagoas, com novos investimentos em capacitação dos alunos.

A novidade para Três Lagoas diz respeito às 11 unidades de ensino estadual que irão oferecer cursos profissionalizantes para o ensino médio, desenvolvidos pelo programa MS Qualifica. Os cursos de qualificação visam auxiliar os alunos a saírem da escola com uma profissão.

As instituições que vão ofertar essa opção para os alunos, em 2025, são a Escola Estadual Dom Aquino, com cursos de Agronegócio e Gestão em Saúde; a E.E. Afonso Pena, com cursos na área de Floresta; a E.E. Afonso Francisco Xavier, em Arapuá, também com foco em Floresta. Já na Escola Estadual João Dantas, o foco será em Inovação e Desenvolvimento Corporativo. Nas escolas José Ferreira, Bom Jesus e João Tomes, o tema será Inteligência Artificial.

Bazé destacou a importância de profissionalizar os estudantes para que saiam do ensino médio com repertório para o mercado de trabalho. “No próximo ano, haverá vários cursos profissionalizantes nas escolas. O objetivo é que todas as escolas tenham cursos novos. E estamos lutando para trazer o curso de Enfermagem para a escola Dom Aquino também, no período noturno. Estamos negociando um curso técnico para que nossos alunos tenham a oportunidade de sair da escola já com uma profissão”.