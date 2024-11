Mais de 10 mil pessoas devem passar pelo cemitério municipal

O Cemitério Municipal Santo Antônio, com mais de 40 mil sepulturas, deve receber mais de 10 mil pessoas neste sábado, Dia de Finados. Nos últimos dias, a movimentação foi intensa no local, com muitas famílias realizando a limpeza e manutenção dos túmulos de seus entes queridos.

Neste sábado, o horário de funcionamento do cemitério será as 6h às 18h.

A Igreja Católica realiza uma série de missas neste Dia de Finados. No Cemitério Municipal as missas serão às 6h, 9h e 16h. No Cemitério do Soldado, às 8h e no Cemitério de Arapuá, às 16h30.

CAPACIDADE

Gilmar Tabone, secretário de Administração, destacou que o cemitério já enfrenta limitações de espaço, e que o planejamento para um novo local ou para a ampliação do atual se faz necessária. “Temos poucas vagas, e muitos sepultamentos já acontecem em túmulos existentes. Contudo, com a média de 10 a 15 novos sepultamentos por mês, acreditamos que a capacidade do cemitério se mantenha por cerca de quatro anos”, destacou.

A demanda por um novo espaço será responsabilidade das próximas gestões, que deverão iniciar o planejamento para garantir o atendimento das futuras necessidades da cidade e de municípios vizinhos.