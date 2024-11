Mais de 350 armadilhas contra o Aedes aegypti estão instaladas em Três Lagoas

A coordenadora do setor de Entomologia, Georgia Medeiros, destacou que, além de residências e comércios, as armadilhas estão instaladas em 23 bueiros e 16 piscinões do município. Medeiros também esclareceu que as ovitrampas não servem como criadouros para o mosquito Aedes aegypti. “Essa armadilha é específica para atrair o mosquito da dengue, mas não é um foco gerador. Já recebemos questionamentos sobre isso, mas, como a armadilha é instalada e retirada em uma semana, é impossível que se torne um criadouro”, explicou.

A agente de endemias Alaice Custódio explicou que as armadilhas são instaladas a cada 300 metros. “Os locais escolhidos, dentro das residências, são indicados pelos moradores como pontos de maior incidência do mosquito”, detalhou.

A ação é promovida pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS), com execução municipal coordenada pelos setores de Entomologia e Endemias da Secretaria Municipal de Saúde.

Um programa de armadilhas para o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, está em operação em 353 residências e estabelecimentos comerciais de Três Lagoas. As “ovitrampas”, como são chamadas, consistem em vasos com água e levedo de cerveja, que atraem o mosquito e permitem que ele deposite os ovos em uma paleta. Após uma semana, as amostras são encaminhadas ao laboratório de Entomologia, onde os ovos coletados são contados e monitorados.

Os dados coletados no laboratório são enviados para um programa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que gera mapas semanais indicando as áreas de maior infestação de mosquitos. Esse mapeamento é usado pelo setor de Endemias para planejar ações de combate, como visitas domiciliares e mutirões de limpeza.

As borrifações de inseticida, conhecidas como “fumacê”, são realizadas apenas em situações de epidemia, com alta incidência de casos em humanos. “O fumacê não é a solução para o controle vetorial. O controle depende principalmente da eliminação de focos do mosquito, o que é responsabilidade da população. A borrifação ocorre somente em casos extremos”, ressaltou a bióloga Andrade.

O comerciante Thiago Santana, dono de uma conveniência no bairro Jupiá, considera a iniciativa essencial para a região. “Acho o projeto importante para identificar os focos do mosquito na cidade. Minha esposa já teve dengue, e esse monitoramento ajuda a prevenir novos casos”, comentou.

ÍNDICE DO MOSQUITO

O Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa), realizado entre agosto e outubro deste ano, apontou um índice de infestação de 4%, o que representa risco de surto iminente em Três Lagoas. Com a chegada do período de chuvas, o alerta para a prevenção, sobretudo nos quintais, foi intensificado.