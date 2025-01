Mais de 3,6 mil contribuintes receberão restituição do Imposto de Renda em MS

A Receita Federal disponibilizou a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda referente a janeiro de 2025. No total, mais de 268 mil contribuintes serão beneficiados, com valores que somam R$ 903 milhões. O pagamento será realizado nesta sexta-feira (31) diretamente na conta bancária indicada na declaração, ou via chave Pix cadastrada.

Segundo a Receita Federal, o lote contempla contribuintes que caíram na malha fina em 2024, mas que regularizaram a situação. De acordo com o delegado da Receita, Zumilson Custódio, estão incluídas tanto pessoas prioritárias, como idosos e contribuintes com deficiência ou doença grave, quanto não prioritárias que ajustaram declarações ou prestaram informações adicionais.

“As pessoas contempladas neste lote retificaram suas declarações ou prestaram informações que possibilitaram a liberação do valor. Não foram incluídas nos lotes regulares por conta dessas pendências anteriores”, explicou Custódio.