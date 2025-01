MEC reajusta piso salarial dos professores em 2025

O Ministério da Educação (MEC) reajustou em 6,27% o piso salarial dos professores da educação básica da rede pública. O novo valor, válido para 2025, foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (31) e passa a ser de R$ 4.867,77 para uma jornada de 40 horas semanais.

O aumento ficou acima da inflação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 4,77% em 2024, e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano anterior em 4,83%.

O piso salarial define o valor mínimo que deve ser pago aos professores no Brasil e tem reajuste anual, conforme previsto em lei. Segundo o MEC, o cálculo do aumento segue a variação do Valor Anual Mínimo por Aluno (VAF mínimo), publicado na terceira atualização do Fundeb.