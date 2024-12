MEC realiza ações de fortalecimento do ensino superior em 2024

O Ministério da Educação (MEC) busca garantir qualidade, equidade e sustentabilidade no ensino superior, promovendo o acesso e a permanência de estudantes em instituições públicas e privadas. Em 2024, o governo federal ampliou investimentos, lançou novos programas e reforçou a infraestrutura de universidades e hospitais universitários.

Investimentos no Ensino Superior

O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) destinou R$ 5,5 bilhões para melhorar a infraestrutura das universidades federais e expandir o acesso em regiões historicamente menos favorecidas. Parte desse valor foi destinada à criação de dez novos campi, distribuídos por todas as regiões do país. No Nordeste, por exemplo, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) inaugurou um campus em Baturité.

Hospitais Universitários

Pela primeira vez, hospitais universitários foram incluídos no PAC, recebendo R$ 1,75 bilhão para melhorias e construção de novas unidades. No total, 31 hospitais universitários receberam investimentos, promovendo avanços na saúde pública e na formação de profissionais.

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

O Enem 2024 registrou aumento no número de inscritos e redução na taxa de abstenção. Houve maior participação de concluintes do ensino médio da rede pública, incentivada pelo programa Pé-de-Meia, que combate a evasão escolar e oferece benefícios financeiros aos participantes. O exame segue como principal porta de entrada para programas como Sisu, Prouni e Fies.

Programas de Inclusão

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi adaptado à nova Lei de Cotas, ampliando o acesso de quilombolas e ajustando critérios de renda. Já o Programa Universidade para Todos (Prouni) ofertou 537.997 bolsas em 2024, consolidando-se como uma ferramenta importante para a inclusão social. O Fies lançou uma nova modalidade, o Fies Social, com financiamento integral para estudantes de baixa renda.