Mercado de Trabalho em Três Lagoas começa 2025 com saldo positivo

A indústria foi o setor que mais contribuiu para a geração de empregos em Três Lagoas e em todo o estado. No estado, o conjunto da atividade industrial, que inclui transformação, construção, serviços industriais de utilidade pública e extrativismo mineral, foi responsável pela abertura de 1.536 vagas. Esse resultado é fruto de 8.801 admissões e 7.265 desligamentos, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiemes.

Entre os municípios sul-mato-grossenses, os destaques positivos na geração de empregos foram Campo Grande, com 620 novos postos de trabalho, seguido por Chapadão do Sul (333), Nova Alvorada do Sul (220), Costa Rica (213), Sonora (168) e Três Lagoas com 160 vagas criadas.

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o mercado de trabalho estadual segue aquecido. Com esse desempenho, Mato Grosso do Sul ocupa a décima posição entre os estados brasileiros na geração de empregos formais em janeiro. No ranking de crescimento percentual, o estado aparece em sétimo lugar.

O mercado de trabalho formal de Mato Grosso do Sul iniciou o ano com saldo positivo. Em janeiro de 2025, o estado registrou a criação de 3.176 novos postos de trabalho. Três Lagoas também apresentou mais contratações do que demissões no período.

Segundo o economista-chefe da Fiemes, Ezequiel Rezende, as atividades industriais responderam pela criação de 1.319 vagas no primeiro mês do ano. Entre os segmentos que mais empregaram, destacam-se a construção de edifícios, obras de terraplanagem, abate de bovinos, montagem industrial, coleta de resíduos, fabricação de celulose, curtimento de couro, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica e fabricação de álcool. Essas atividades foram responsáveis por 1.178 novas vagas no período.

Dentre as cidades que mais se destacaram na geração de empregos industriais estão Campo Grande, Três Lagoas, Inocência, Nova Andradina, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Água Clara e Bataiporã. O setor industrial encerrou janeiro com um contingente superior a 159 mil trabalhadores formais no estado, sendo 117 mil na indústria de transformação, 29.200 na construção, 8.400 nos serviços industriais e 4.500 na extração mineral.

Com isso, a indústria representa 24% de todos os empregos com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. Além da indústria, o setor de serviços também teve um desempenho positivo em Três Lagoas no primeiro mês do ano, com saldo de 100 novas vagas. A construção civil também se destacou, registrando um saldo positivo de 60 vagas.

Por outro lado, o setor de comércio e a agropecuária fecharam o mês de janeiro com saldo negativo.