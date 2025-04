Moradores do Vila Nova têm até o dia 21 para participar do Mutirão da Limpeza

O Mutirão da Limpeza segue no Bairro Vila Nova, em novos pontos até o dia 21 de abril. A campanha promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) tem como objetivo combater à proliferação de doenças causadas por Arboviroses, leishmaniose e escorpiões.

A ação disponibiliza caçambas devidamente identificadas para que a população possa realizar o descarte correto de lixo e materiais inservíveis, eliminando assim potenciais criadouros de vetores transmissores dessas doenças.

Atualmente, o Mutirão segue no bairro Vila Nova, ampliando sua atuação para novos pontos da localidade, com o objetivo de atender todos os moradores da região. É importante destacar que a ação contemplará todas as regiões da cidade, conforme o cronograma estabelecido pelas equipes da Saúde e Infraestrutura.

Os bairros com maior incidência de casos de dengue são priorizados, sendo atendidos antes dos que apresentam menores índices de infestação. A estratégia visa um impacto mais efetivo no controle da doença.