Motociclista fica ferido após atingir traseira de carreta estacionada

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, o jovem conduzia uma motocicleta Honda Titan 160, de cor cinza, quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle e bateu na traseira do veículo de carga, que estava estacionado na via. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e a motocicleta ficou presa na estrutura da carreta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar os primeiros socorros. A vítima apresentava escoriações pelo corpo, mas foi encontrada consciente e orientada. Após o atendimento inicial no local, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.

A carreta estava devidamente estacionada no momento do acidente. O responsável pelo veículo, no entanto, não se encontrava no local quando a PM chegou.