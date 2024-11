Motociclista sofre traumatismo craniano após colidir com carro estacionado

Um motociclista ficou gravemente ferido e desacordado após colidir violentamente com a traseira de um carro estacionado, na tarde de quinta-feira (14), na rua Amílcar Congro Bastos, no bairro Jardim Dourados, em Três Lagoas. O acidente ocorreu nas proximidades da 2ª Lagoa e resultou em traumatismo craniano no piloto, que precisou ser socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Auxiliadora.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram à Polícia Militar que o motociclista seguia no sentido Jardim Dourados para o Santo André, quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu violentamente com o veículo estacionado. O impacto fez com que o piloto fosse lançado contra o para-brisa, sofrendo uma forte pancada na cabeça e ficando desacordado no local.