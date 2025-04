MS pode ter quase 10 mil novos casos de câncer em 2025, alerta Inca

Nesta segunda-feira, 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, os números da doença em Mato Grosso do Sul chamam a atenção e reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o estado deve registrar 9.800 novos casos de câncer em 2025. Do total, 4.800 devem ocorrer em homens e 5.000 em mulheres. As projeções colocam o câncer como um dos principais desafios de saúde pública em MS.

Em Três Lagoas, o cenário local também preocupa. O Centro Oncológico do Hospital Auxiliadora atende, em média, 300 pacientes por mês. Os casos são diversos e envolvem múltiplas causas, como explica o médico mastologista Luiz Otávio Zucca:

“O câncer é uma doença multifatorial, causada por vários fatores que levam ao crescimento anormal de células no corpo. Essas células podem surgir em diferentes órgãos, como pulmões, fígado, intestino, mama e próstata. Se não forem tratadas a tempo, podem gerar metástases e levar o paciente ao óbito”, explicou.

Um dos exemplos de superação é o advogado João Ney Ricco, diagnosticado em 2017 com leiomiossarcoma, um tipo raro e agressivo de câncer originado no tecido muscular liso. A descoberta tardia exigiu cirurgia e tratamentos contínuos.

“Era um tumor altamente maligno, e eu já estava com ele no corpo há bastante tempo. Fiz a primeira cirurgia em setembro de 2017. Foi um câncer que veio da minha família, mas eu não sabia”, conta João, que hoje realiza apenas exames de rotina.

Entre os homens, o câncer de próstata é o mais frequente, representando cerca de 30% dos casos. Na sequência aparecem os tumores de cólon e reto, além do câncer de traqueia, brônquios e pulmão. Já entre as mulheres, o destaque é o câncer de mama, com 910 novos casos estimados para Mato Grosso do Sul em 2025.

O mastologista Luiz Otávio Zucca reforça a importância do autocuidado e do rastreamento preventivo.

“A mulher deve se tocar, observar as mamas e, ao perceber alterações, procurar um médico. A mamografia anual é essencial a partir dos 40 anos. Além disso, manter uma alimentação saudável e praticar atividade física são formas eficazes de reduzir o risco”, afirma.

Em Três Lagoas, 61 mulheres enfrentam atualmente o câncer de mama, segundo dados da Rede Feminina de Combate ao Câncer, entidade que apoia pacientes e familiares.

Apesar da gravidade, o especialista ressalta que o câncer de mama é um dos que têm maior chance de cura:

“Hoje temos tratamentos cirúrgicos inovadores, além de quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, que aumentaram significativamente a sobrevida das pacientes. Mesmo em estágios mais avançados, é possível viver muitos anos com qualidade de vida”, explica Zucca.

A principal mensagem neste Dia Mundial de Combate ao Câncer é clara: diagnóstico precoce salva vidas. Procurar atendimento médico diante de sinais e manter os exames em dia são atitudes fundamentais na luta contra a doença.

Confira a reportagem em vídeo: