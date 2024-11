Mulher tem casa invadida e é ameaçada com facão por ex-marido e locatário

Uma ocorrência de violência doméstica foi registrada nesta quinta-feira (21), na rua das Garças, no bairro São João, em Três Lagoas (MS), envolvendo uma mulher agredida por pedaços de madeira, barra de ferro e facão.

De acordo com a vítima, ela vem sofrendo ameaças desde a quarta-feira (20) por parte do dono da casa que ela alugou e do ex-marido, que é amigo do locatário. A mulher informou aos policiais militares da Rádio Patrulha que havia alugado o imóvel, pagado dois meses de aluguel adiantado e que estava sendo constantemente pressionada a deixar o local antes do término do prazo. Ela afirmou que só sairia após o vencimento do prazo de dois meses pagos.