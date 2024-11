Musical “Cantata de Natal” será realizado nesta quinta-feira em Três Lagoas

A Diretoria de Cultura de Três Lagoas realiza, nesta quinta-feira (28), a “Cantata de Natal”. O evento será realizado às 19h30, no Galpão da NOB, e promete emocionar o público com apresentações musicais, cenários iluminados e reflexões sobre os valores do Natal, como união, generosidade, amor e paz.

O espetáculo revisita a história do nascimento de Jesus, transmitindo uma mensagem de luz e esperança para todas as famílias presentes.

Além desta apresentação, haverá outras programações de fim de ano. Confira o restante da agenda.

Evento: Luz, Câmera e Música – “Violinistas e Orquestra Municipal de Três Lagoas”

Data: 03/12

Local: Diretoria de Cultura

Horário: 19h

Evento: Dança “As Quatro Estações”