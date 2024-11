Mutirão de contratação atrai dezenas de pessoas em bairro de Três Lagoas

Para muitos, esse processo representa uma chance de reingresso no mercado de trabalho. Como é o caso de Damião dos Santos, que há oito meses está desempregado. “Fiquei sabendo pela internet que a Suzano estava contratando e vim em busca de uma vaga na área de regulação. Vamos ver, se Deus quiser vai dar tudo certo”, declarou Damião com esperança.

As vagas oferecidas incluem posições em áreas operacionais como ajudante florestal, assistente de operações florestais, mecânico, operador de máquinas florestais e motorista de guindauto.

Com a expansão das operações industriais e florestais na região de Três Lagoas, cresce a demanda por mão de obra para atender a demanda do setor.

Outro exemplo é o de Gisele Cândida de Brito, que deixou o trabalho autônomo e participou do mutirão em busca de uma posição que ofereça estabilidade e benefícios. Já Felipe, ex-motorista da Suzano, viu no evento uma chance de retornar à empresa. “Fiquei sabendo por um colega e decidi tentar novamente”, contou.

A diversidade de perfis dos candidatos reflete a busca por melhores condições de trabalho e benefícios, que são um dos atrativos das vagas da Suzano. A empresa oferece salário competitivo, vale alimentação, assistência médica e odontológica, convênios com farmácias, além de transporte e alimentação. Esses benefícios tornam as vagas atraentes para profissionais como Sônia Queiroz Oliveira, que já trabalha como camareira, mas busca uma oportunidade mais vantajosa no setor florestal.

A Suzano anunciou que o projeto “Você na Suzano” terá novas edições, garantindo mais oportunidades para quem deseja ingressar ou se recolocar no setor industrial e florestal da região. Esse movimento fortalece a economia de Três Lagoas, consolidando a cidade como um polo de geração de empregos e crescimento sustentável.